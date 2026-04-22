В Сергиево-Посадском округе оценили борьбу с борщевиком

Начальник управления сельского хозяйства Сергиево-Посадского округа Александр Желтов 21 апреля проверил участки в Федорцовском и Шеметовском поселениях, где ранее проводили обработку борщевика, и наметил план работ на 2026 год, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Александр Желтов совершил объезд территорий Федорцовского и Шеметовского поселений, чтобы оценить эффективность борьбы с борщевиком в предыдущие годы. В ходе проверки также выявили участки, где обработка не проводилась. Эти территории включат в план работ на 2026 год.

«Мы замечаем, что на участках, которые востребованы и обрабатываются ежегодно, произрастаний нет. На заброшенных участках, которые не обрабатывались, конечно, идет активное произрастание. Бороться с этим очень тяжело. Со своими муниципальными участками будет работать муниципалитет в рамках контракта, который будет подписан», — рассказал Александр Желтов.

В округе применяют три способа борьбы с борщевиком: химический, механический и агротехнический. Основным остается обработка гербицидом.

«Мы побывали уже на нескольких участках. Эффект работы предыдущих лет виден. На этих участках еще существует произрастание, но уже намного реже», — пояснил Александр Желтов.

В администрации подчеркнули, что борьба с борщевиком требует комплексного и длительного подхода. После уничтожения растений контроль за обработанными территориями продолжается около трех лет.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что властям нужно использовать все доступные и современные способы, чтобы добиться чистоты в регионе. Это работа управляющих компаний, муниципальных подразделений, а также привлечение к ответственности нарушителей.

«Я считаю, что мы должны использовать все доступные нам законные и современные способы, чтобы добиться чистоты, которой справедливо требуют от нас жители — это, безусловно, работа управляющих компаний, муниципальных подразделений, но также привлечение к административной ответственности нарушителей», — заявил Воробьев.