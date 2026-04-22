Команда Лотошина выиграла турнир по мини-футболу в Одинцове

Команда КСЦ «Лотошино» 19 апреля стала победителем открытого турнира по мини-футболу среди юношей 2015–2016 годов рождения в Одинцове. В соревнованиях участвовали восемь команд из Подмосковья, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Команда КСЦ «Лотошино» под руководством тренера Дмитрия Евича провела на турнире шесть матчей. Лотошинские футболисты одержали победы во всех встречах и завоевали главный трофей соревнований.

В турнире участвовали восемь команд из Московской области. Игры прошли в формате открытого первенства городского округа Одинцово среди юношей 2015–2016 годов рождения.

По итогам соревнований нападающий Иван Крупенин был признан лучшим игроком турнира. Защитник Дмитрий Райков получил награду в номинации «Ценный игрок команды».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.