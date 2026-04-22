Россияне чаще всего покупают Haval и Geely с пробегом

Самыми востребованными у россиян стали модели Haval Jolion (средняя цена 1,68 млн рублей), Geely Coolray (1,69 млн), Geely Monjaro (3,46 млн), Chery Tiggo 7 Pro Max (2 млн) и Haval F7 (2,16 млн рублей).

Почти половина всех предложений — автомобили, цена которых варьируется от 1,5 до 3 миллионов рублей. Еще 15% объявлений относятся к ценовой категории от 3 до 5 миллионов рублей. При этом четверть объявлений — машины стоимостью менее 800 тысяч рублей, однако такой сегмент привлекает внимание только 14% покупателей.

Средний возраст подержанного китайского автомобиля не превышает пяти лет, а пробег составляет около 70 тыс. км. Для сравнения, средний возраст других иномарок на рынке превышает 13 лет.

Почти половину китайских машин продают дилеры, тогда как в целом по рынку 87% объявлений размещают частные владельцы.

