В Лотошине до 30 июня отремонтируют обрушившуюся крышу

Жители дома №6 в Новолотошине сообщили о затянувшемся ремонте кровли, обрушившейся в феврале под тяжестью снега. Как уточнили в администрации, задержка произошла по вине субподрядчика, который не выполнил обязательства и был заменен.

На прошлой неделе новая бригада провела противоаварийные работы: специалисты заменили стропила и закрыли крышу временным брезентом, чтобы защитить здание от осадков.

После встречи руководства округа с жильцами утвержден график дальнейших работ. До 30 июня кровлю полностью обновят и сделают четырехскатной для повышения надежности. Собственникам квартир, пострадавших от протечек, выплатят компенсации после завершения ремонта. Аналогичные меры — восстановление и выплаты — предусмотрены для дома №25, где также устраняют последствия зимних снегопадов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе работу по капитальному ремонту делают достойно. Он подчеркнул, что эта тема касается абсолютного большинства жителей.

Воробьев выразил надежду, что с каждым годом подрядчики, которые работают в партнерстве с фондом капитального ремонта, становятся более профессиональными, приобретают компетенции, направленные на универсальное выполнение работ.