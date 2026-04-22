Автоюрист объяснил, чем грозит отказ от медосвидетельствования

Автоюрист Андрей Полозов разъяснил, в каких случаях инспектор ДПС может направить водителя на медосвидетельствование и чем обернется отказ от процедуры, сообщает pravda-nn.ru .

Медицинское освидетельствование проводится по направлению инспектора ДПС при наличии законных оснований. При этом важно различать проверку на месте и полноценное медосвидетельствование.

Проверку на алкотестере инспектор может провести при подозрении на опьянение — например, если почувствует запах алкоголя, заметит несвязную речь или шаткую походку. От такой проверки водитель вправе отказаться. В этом случае его направят на медосвидетельствование к медицинскому работнику.

Отказываться от медосвидетельствования нельзя.

«Оспорить будет практически невозможно. Сам отказ уже является административным правонарушением и карается штрафом и лишением прав», — подчеркнул Полозов.

Автоюрист подчеркнул, что процедура должна проходить в присутствии двух понятых либо фиксироваться на видео. Инспектор обязан составить протокол и указать основания для направления на медосвидетельствование.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.