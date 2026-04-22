Юшков заявил, что санкции ЕС усилили энергокризис

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков заявил, что антироссийские санкции ухудшили положение стран ЕС на энергорынке и привели к дефициту дизеля и удобрений, сообщает RT .

Он отметил, что отказ от российских энергоресурсов усилил зависимость Европы от дефицитного дизельного топлива.

«Например, раньше большую часть дизельного топлива и вообще нефтепродуктов Европа брала у России. Потом они сами себе запретили покупать российские нефтепродукты… Особенность в том, что европейские нефтеперерабатывающие заводы в основном настроены на производство бензина, а дизеля не хватает. Причем десятилетиями в Европе увеличивался парк именно дизельных автомобилей. Получается, что они сильно зависят именно от дизеля. И если раньше Россия поставляла, то теперь нельзя», — напомнил специалист.

По его словам, ЕС запретил также импорт нефтепродуктов из российской нефти, произведенных в третьих странах, тем самым «сами себе усугубили» ситуацию.

«Теперь получается, с Ближнего Востока не купишь, у России не купишь. И даже у других стран, например Индии, тоже не купишь. Ты сам себе это запретил. А можно, например, было радикально снизить цены, убрав кризис за счет запуска нефтепроводов из России. Но нет, они этого не делают по политическим мотивам», — добавил Юшков.

Он также указал на кризис удобрений в ЕС, который, по его оценке, перерастает в продовольственные проблемы.

«То есть основные проблемы европейцев на самом деле даже не в том, что что-то в мире происходит, а в том, что они сами создали себе такие условия… Именно их неграмотная, необоснованная политика приводит к таким проблемам, которых у многих других стран и нет», — заключил эксперт.

