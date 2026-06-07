ABC: армия США хочет провести первые за полвека казни военных

Армия США может привести казни четырех заключенных. В последний раз военных в Штатах казнили в 1961 году, сообщает ABC со ссылкой на внутренний документ военных.

Изданный в феврале план получил название «Операция «Решительное правосудие». Согласно ему, армейские чиновники должны координировать действия с Федеральным бюро тюрем для перевода приговоренных к смерти из дисциплинарной тюрьмы в Канзасе в федеральное учреждение для исполнения смертных приговоров в Индиане.

Армия готова привести в исполнение смертный приговор четырем военнослужащим, как только такой приказ отдаст президент США Дональд Трамп. Если приговор будет приведен в силу, то это станет первой военной казнью в Штатах за полвека.

В последний раз в США казнили военного в 1961 году. Это был рядовой Джон Беннетт, которого признали виновным в изнасиловании и покушении на убийство 11-летней девочки в Австрии.

Представитель армии Синтия Смит рассказала, что служба регулярно проводит учения по планированию казней на случай, если президент утвердит смертный приговор.

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