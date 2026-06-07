Focus Taiwan: военные корабли Тайваня наблюдали за флотом Китая

Тайваньская администрация береговой охраны (CGA) задействовала патрульный фрегат CG-129 и два катера в ответ на появление китайского исследовательского судна в непосредственной близости от зоны ограниченного доступа вокруг островов Пратас (Дунша) в Южно-Китайском море. Об этом сообщает Focus Taiwan .

Китайское научно-исследовательское судно Hai Si Lu No 6 было обнаружено 6 июня в 06:28 утра примерно в 32,7 морских милях к юго-востоку от островов. По информации CGA, судно двигалось вдоль внешней границы зоны ограниченного доступа. Она, согласно местному законодательству, простирается на 24 морские мили от базовой линии атолла.

Для оценки обстановки в район были направлены надводные силы. Резервные подразделения береговой охраны на самих островах Пратас привели в готовность.

Этот инцидент произошел на фоне обнаружения еще одного объекта — корабля береговой охраны КНР под номером 3501. За его перемещениями тайваньские силовые структуры следили с утра 5 июня, пока тот не покинул зону видимости радаров в субботу вечером.

Кроме того, ведомство сообщило о прямом инциденте с участием тайваньского корабля береговой охраны «Чанхуа» (CG1001). Он столкнулся в море с китайским патрульным судном. Во время этой встречи экипажи обменялись сообщениями по радиосвязи.

Китайская сторона озвучила политический тезис о неизбежности «национального воссоединения» и интеграции Тайваня. В ответ тайваньские моряки заявили, что корабль КНР зашел в акваторию без соответствующего разрешения, а подобные действия Пекина полностью опровергают его же заявления о мирных намерениях в регионе.

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