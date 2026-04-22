Илья Березнюк сообщил о раннем старте шашлычного сезона

Управляющий партнер Agro and Food Communications Илья Березнюк сообщил, что в первой половине апреля спрос на мясо для шашлыка вырос на 10–12% год к году. Часть покупателей открыла сезон раньше майских праздников, передает RT .

По оценкам рынка, уже с начала апреля продажи мяса для шашлыка заметно увеличились. По опыту прошлых лет, с конца апреля по 15 мая розничные сети могут ожидать роста продаж различных категорий мяса в полтора раза.

«Свиная шея по-прежнему занимает лидирующую позицию. Она уже много лет в этом статусе — и вполне заслуженно: оптимальный баланс жира и мяса, прощает ошибки в маринаде, дает стабильный результат даже у тех, кто жарит мясо раз в год», — отметил Березнюк.

Эксперт добавил, что растет интерес к другим видам мяса.

«Очень прибавила индейка год к году, а также, несмотря на сложную ценовую динамику, говядина тоже заметно выросла в числе продаж в шашлычный сезон», — рассказал он.

По его словам, покупатели стали чаще выбирать альтернативные отрубы.

«Люди пробуют диафрагму, бавет, чак ролл — отрубы, которые пять лет назад воспринимались как совсем нишевые. Это говорит о том, что культура потребления и в целом продвижения мяса различных категорий в России реально растет», — подчеркнул эксперт.

При этом свинина и курица остаются самым массовым выбором из‑за привычек и ценовой доступности. Баранина занимает третье место по популярности, и интерес к ней также стабильно увеличивается.

