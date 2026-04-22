В Индии официант бросил 11-летнего мальчика в тандыр

сегодня в 13:19

Ребенка в Индии бросили в тандыр на свадьбе за поедание сладостей

В индийском штате Уттар-Прадеш работник кейтеринга бросил 11-летнего мальчика в раскаленный тандыр на свадебном торжестве. Ребенок находится в тяжелом состоянии, сообщает «Царьград» .

Все произошло во время свадьбы, куда школьник пришел вместе с бабушкой. По данным NDTV, мальчик несколько раз брал сладости со стола, что разозлило официанта.

Мужчина схватил ребенка и поднес к горячей печи. Когда мальчик попытался вырваться и потерял равновесие, он упал прямо в огонь.

Гости услышали крики, вытащили пострадавшего и вызвали скорую помощь. Школьника с тяжелыми ожогами доставили в больницу.

После случившегося работник кейтеринга скрылся. Полиция разыскивает его.

