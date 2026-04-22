Инструкторы из Богородского округа обучили полицейских в Москве

Инструкторы по БПЛА из Дома СВО Ногинска с 20 по 22 апреля провели выездное обучение для сотрудников правоохранительных органов в Москве. Занятия прошли на базе учебного центра ГИБДД ГУ МВД России по Москве перед предстоящей командировкой слушателей в зону спецоперации, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Специалисты Центра поддержки участников СВО и членов их семей Богородского округа совместно с инструкторами гражданской группы НВП «50/50» организовали лекции и практические занятия. Участникам рассказали о тактической медицине и комплектации личных аптечек, разобрали преимущества и недостатки различных кровоостанавливающих средств. Полицейские отработали навыки применения жгутов и турникетов при самопомощи и взаимопомощи.

Отдельный блок посвятили современным технологиям ведения боевых действий и способам противодействия диверсиям с использованием беспилотников. Слушатели изучили виды БПЛА, потенциальные угрозы, методы их обнаружения и борьбы, а также правила безопасности при обнаружении самодельных взрывных устройств. Кроме того, прошли занятия по безопасному обращению с оружием типа АК.

В финале программы участники закрепили знания в условиях, приближенных к боевым. Они отработали действия малых групп, эвакуацию раненого и оказание первой помощи, работу с оружием в здании, а также задержание и досмотр автомобиля. Организаторы выразили уверенность, что полученные навыки помогут слушателям эффективно применять их в служебной деятельности.

