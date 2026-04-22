Сбер провел дизайн-сессию для администрации городского округа Долгопрудный, посвященную современным технологическим трендам и возможностям применения искусственного интеллекта в государственном управлении, сообщает пресс-служба банка.

В рамках мероприятия эксперты Сбера представили обзор ключевых мировых тенденций в области искусственного интеллекта. Отдельное внимание было уделено опыту Московской области, где цифровые технологии уже применяются для оптимизации работы органов власти и повышения качества госуслуг.

«Сегодня искусственный интеллект становится неотъемлемой частью эффективного государственного управления. Такие встречи позволяют не только познакомиться с передовыми решениями, но и выработать практические подходы к их внедрению с учетом задач конкретного региона. Мы видим высокий интерес со стороны муниципалитетов к цифровой трансформации и готовы делиться нашими технологиями и экспертизой для повышения качества жизни людей», — считает управляющий Северным отделением Среднерусского банка Сбербанка Михаил Языков.

Участники обсудили практические кейсы внедрения цифровых решений в муниципальном управлении и познакомились с инструментами Сбера для автоматизации процессов, анализа данных и поддержки принятия решений. По итогам дизайн-сессии стороны определили приоритетные направления развития цифровой инфраструктуры округа.

«Благодарен Сберу за уникальную возможность ознакомиться с возможностями применения искусственного интеллекта в государственном управлении. Уверен, что представленный материал будет воспринят и найдет самое широкое использование в ежедневной работе сотрудников администрации», — заключил глава городского округа Долгопрудный Московской области Олег Сотник.