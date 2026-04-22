Загонит в рамки: кинокритик заявил, что возрождение Госкино не спасет индустрию

Иллюзия, что возрождение Государственного комитета по кинематографии (Госкино) спасет индустрию, строится на ностальгии, сообщил РИАМО кинокритик, сценарист Артем Авдеев.

Ранее режиссер Владимир Бортко предложил возродить Госкино для поддержки отечественного кино. Инициативу поддержали депутаты Госдумы и продюсер Сергей Члиянц, предложивший преобразовать департамент министерства культуры РФ.

«Забывается, что советские шедевры рождались не благодаря бюрократическому контролю, а вопреки ему. Государственный надзор в искусстве неизбежно трансформируется в идеологическую цензуру. Чиновник не способен измерить талант, его задача — подогнать картину под безопасный стандарт», — объясняет эксперт.

По его словам, история доказала: тотальный контроль плодит конформистские агитки и отправляет смелые работы на полку. Кинематографу нужна государственная поддержка, прозрачное финансирование и защита проката, а не надсмотрщик с карандашом.

Кинокритик отметил, что Минкульт и «Фонд кино» и так жестко регулируют отрасль рублем. Появление нового регулятора лишь умножит бюрократию и окончательно задушит авторский голос.

«Искусство живет свободой, оно требует риска и эксперимента. Загнав режиссеров в рамки строгого госзаказа, мы получим не ренессанс, а мертвое, картонное кино, на которое современный зритель просто не пойдет», — заключил Авдеев.

