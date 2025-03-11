Песков: подготовительные мероприятия по защите от БПЛА провели в РФ заранее

В России заранее провели подготовительные мероприятия по защите от украинских БПЛА. Они помогли обеспечить безопасность Москвы, Подмосковья и других регионов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости .

По словам официального представителя Кремля, наметившаяся в последнее время тенденция в контактах по Украине была подпорчена массированной атакой дронов ВСУ на Московский регион.

По заявлению Минобороны РФ, прошлой ночью над Россией перехватили 337 беспилотников. Над территорией Московского региона сбили 91 дрон. Президенту РФ Владимиру Путину уже доложили о случившемся.

В результате атаки украинских беспилотников погибли три человека.

До этого губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что все пострадавшие в результате массированной атаки беспилотников в Подмосковье получат максимальное внимание. В больнице Видного остаются четверо.

«Поручил главам городских округов вместе с фондом капитального ремонта оказать помощь в восстановлении и ремонте жилых помещений», — заявил Воробьев.