Песков о размещении миротворцев на Украине: предметных разговоров никто не ведет

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал готовность Британии направить своих военных на Украину. По его словам, в Европе сейчас много обсуждений по данному поводу, но предметных разговоров никто не ведет, сообщает РИА Новости .

Ранее британский премьер Кир Стармер заявил, что Британия готова ввести войска на Украину при необходимости. По его словам, это обеспечит гарантии безопасности для восточноевропейской страны.

Песков отметил, что сейчас многие в Европе говорят о размещении миротворческого контингента на Украине. Однако он напомнил о существовании правил для отправки иностранных войск на территорию другого государства.

По словам Пескова, данный вопрос обсуждают и в Британии, и во Франции, однако предметных разговоров на данную тему никто не ведет.

Между тем премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна никогда не отправит свои войска на Украину. Также он выступил против членства Киева в НАТО.