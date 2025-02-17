Песков о размещении миротворцев на Украине: предметных разговоров никто не ведет
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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал готовность Британии направить своих военных на Украину. По его словам, в Европе сейчас много обсуждений по данному поводу, но предметных разговоров никто не ведет, сообщает РИА Новости.
Ранее британский премьер Кир Стармер заявил, что Британия готова ввести войска на Украину при необходимости. По его словам, это обеспечит гарантии безопасности для восточноевропейской страны.
Песков отметил, что сейчас многие в Европе говорят о размещении миротворческого контингента на Украине. Однако он напомнил о существовании правил для отправки иностранных войск на территорию другого государства.
По словам Пескова, данный вопрос обсуждают и в Британии, и во Франции, однако предметных разговоров на данную тему никто не ведет.
Между тем премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна никогда не отправит свои войска на Украину. Также он выступил против членства Киева в НАТО.