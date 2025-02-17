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Стармер заявил о готовности Британии ввести войска на Украину при необходимости

Великобритания в случае необходимости готова ввести войска на Украину для обеспечения гарантий безопасности страны, заявил премьер страны Кир Стармер, сообщает РИА Новости со ссылкой на Telegraph.

«Великобритания готова играть ведущую роль в ускорении работы над гарантиями безопасности для Украины», — отметил он.

По его словам, помощь Киеву обеспечит безопасность континента и самой Великобритании.

Военная помощь Лондона Киеву, включающая создание военных баз Великобритании на территории Украины, является прямой угрозой Российской Федерации, заявили в посольстве РФ в Лондоне.