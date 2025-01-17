«Прямая угроза»: посольство России в Лондоне о помощи Британии Украине

Военная помощь Лондона Киеву, включающая создание военных баз Великобритании на территории Украины, является прямой угрозой Российской Федерации, заявили в посольстве РФ в Лондоне.

Помощь Лондона в «разработке дальнобойного оружия, создании военной инфраструктуры, включая базы, хранилища военной техники и вооружений рассматриваем как прямую угрозу Российской Федерации с территории соседней Украины», — сообщили в посольстве в беседе с агентством РИА Новости.

В четверг премьер-министр Великобритании Кир Стармер подписал в Киеве соглашение о столетнем сотрудничестве королевства с Украиной, включая военную составляющую.

В Кремле выразили обеспокоенность этим партнерством.