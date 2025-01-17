Песков: военное продвижение Британии по «столетнему договору» беспокоит РФ

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия выражает обеспокоенность в связи с продвижением британской военной инфраструктуры в направлении своих границ в соответствии с соглашением о «столетнем партнерстве» между Лондоном и Киевом, сообщает ТАСС .

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер прибыл Киев с целью подписать соглашение о «столетнем партнерстве» и представить новый пакет помощи Украине. Это первый визит британца на Украину на посту премьера.

При этом пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что заключение договора не влечет за собой вступление Украины в НАТО.

«Это не является положением, которое гарантирует членство (Украины-ред.) в альянсе, хотя, конечно, учитывая, что Британия является страной НАТО, продвижение ее военной инфраструктуры в сторону наших границ, безусловно, элемент достаточно беспокоящий», — заключил Песков.