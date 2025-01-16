Соглашение о «столетнем партнерстве» и новая помощь: зачем Стармер прибыл в Киев

Это его первый визит в страну на посту премьера, и он вызвал смешанные чувства у украинских властей. Несмотря на намерение Стармера укрепить свою репутацию защитника Украины, его подход к поддержке воспринимается как слишком осторожный.

По информации издания Bloomberg, эта настороженность вызвала недовольство среди украинских чиновников, которые отметили отсутствие решительных шагов по укреплению военной помощи, ожидая более активной позиции от союзников.

В то время как Стармер планирует представить новый пакет помощи, украинские официальные лица выражают недовольство по поводу задержки с его визитом по сравнению с предшественниками. Российская сторона, в свою очередь, предупреждает о негативных последствиях поставок оружия на Украину, утверждая, что это затрудняет мирные переговоры и представляет собой «игру с огнем».

Глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что любые перевозки вооружения на Украину могут стать «законной целью» для РФ. По его словам, участие США и НАТО в конфликте проявляется не только через поставки оружия, но и в обучении военнослужащих ВСУ в Великобритании, Германии, Италии и других странах.