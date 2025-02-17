Фицо заявил, что против членства Украины в НАТО

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо никогда не согласится на членство Украины в НАТО. Он против ее вступления в альянс, сообщает ТАСС .

Соответствующее сообщение было опубликовано на странице главы словацкого правительства в соцсети. В нем говорится также, что республика не пошлет своих солдат на Украину.

В сообщении сказано, что ЕС не имеет права принимать решение об участии иностранных войск в миротворческих операциях в другой стране. Подобный сценарий может воплотиться в жизнь только после того, как его обсудят и примут в соответствующих органах ООН.

Также отправка иностранных войск возможна, если Украина заключит двустороннее соглашение с другими государствами. В связи с этим Фицо заявил, что Словакия не направит свои войска на Украину. Кроме того, он выступил против членства Украины в НАТО.

Ранее Фицо заявил, что размещение военных на Украине будут обсуждать в Париже. Он выразил недоумение по поводу участия высокопоставленных представителей ЕС в данном неофициальном саммите.