Фицо: размещение военных на Украине будут обсуждать в Париже

В Париже состоится неофициальная встреча, где будет поднят вопрос о присутствии зарубежных военных сил на территории Украины после завершения конфликта. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, пишет РИА Новости .

На своей странице в Facebook* Фицо выразил недоумение по поводу участия высокопоставленных представителей ЕС в парижском саммите. По его мнению, обсуждение военного присутствия иностранных сил в Украине выходит за рамки компетенции Евросоюза, и подобная повестка не должна рассматриваться на европейском уровне.

17 февраля премьер Фицо созвонился с главой Евросовета Антониу Коштой и выразил недоумение по поводу его согласия участвовать в парижском саммите. На встрече, куда приглашены представители семи стран ЕС и Британии, планируется обсудить альтернативные механизмы обеспечения безопасности Украины после завершения конфликта, учитывая отказ от перспективы ее вступления в НАТО.

Особое внимание будет уделено вопросу размещения иностранных военных контингентов на украинской территории.

Ранее сообщалось, что США направили странам Евросоюза ряд вопросов, ответы на которые рассчитывают получить перед переговорами Вашингтона и Москвы по украинскому конфликту.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.