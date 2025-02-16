США направили странам ЕС вопросы перед мирными переговорами по Украине

В свете предстоящих переговоров по российско-украинскому конфликту США направили европейским партнерам ряд ключевых вопросов, чтобы понять их позицию и точно знать, кто и чем готов помочь в данном вопросе, пишет РБК со ссылкой на Reuters.

В настоящее время американская сторона стремится выяснить детали возможного участия международного сообщества в мирном процессе. Вашингтон интересуется не только перспективами размещения военного контингента из различных государств на территории Украины, но и конкретными параметрами такого присутствия — локациями, сроками и численностью войск. Особое внимание уделяется готовности стран Европейского Союза предоставить свои вооруженные силы для миротворческой миссии.

Отдельным пунктом в списке запросов США фигурирует вопрос о том, какую роль американская сторона должна сыграть в обеспечении безопасности Украины как в ближайшем будущем, так и в долгосрочной перспективе. Также рассматривается возможность привлечения военных контингентов из государств, не входящих в ЕС.

В случае атаки на украинские военные объекты Соединенным Штатам и их партнерам необходимо разработать план действий. США хотят знать, какие варианты ЕС рассматривает по вопросу расширения военно-технической поддержки Украины для укрепления ее переговорных позиций и оказания влияния на российскую сторону.

Один из последних вопросов касается ужесточения существующих санкций против России и совершенствования механизмов контроля за их соблюдением.