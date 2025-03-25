Лавров: Украина атаковала энергообъект в Судже и обвинила в этом Россию

Украина атаковала энергоинфраструктуру в Судже Курской области, но обвинила в этом Россию, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По словам министра, украинская провокация поставила под угрозу европейских получателей энергии, сообщает ТАСС .

В ночь на 21 марта украинские войска подорвали газоизмерительную станцию «Суджа», участвующую в поставке энергии в некоторые страны Европы. По словам Лаврова, ВС Украины совершили очередной теракт.

Глава российской дипломатии подчеркнул, что масштабы прокачки нефти в Европу резко снизятся, и на это повлиял удар по «Судже».

«Сейчас это невозможно делать, так же как невозможно использовать „Каспийский трубопроводный консорциум“, который отражает интересы бизнеса Казахстана и Соединенных Штатов, и одна из перекачивающих станций которого, „Кропоткинская“, была атакована, и этот ущерб быстро не восстановить», — сказал Сергей Лавров в интервью Первому каналу.

Тем временем глава МИД России призвал к новой зерновой сделке.