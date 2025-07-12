Информационный вакуум: житель Саратова 33 года не смотрел телевизор

59-летний житель Саратова Насритдин Халимов — одинокий человек с инвалидностью, который 33 года не смотрел телевизор. Волонтеры решили порадовать мужчину и подарили ему заветный «ящик», но оказалось, что в его доме не ловит сигнал, сообщает Baza .

Халимов с 2022 года обращается в фонд «Хорошие люди», чтобы ему доставляли горячие обеды. Однако недавно он попросил у волонтеров необычные вещи: гуталин (чтобы начистить старые туфли), пишущую машинку (для написания своей биографии) и телевизор, который он последний раз смотрел 14 февраля 1992 года.

Все это время мужчина жил в информационном вакууме. Он узнавал новости, подслушиваю людей в очередях и автобусах. Волонтеры порадовали мужчину и привезли ему все, что хотелось, но вот с телевизором возникли сложности.

Уже на месте оказалось, что подключить его невозможно, потому что в квартире не ловит сигнал. Добровольцы пообещали решить проблему, хотя Халимов и расстроился. Мужчине показали несколько фильмов на смартфоне, после чего он даже расплакался.