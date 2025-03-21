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Минобороны РФ обвинило Украину в провокации с газоизмерительной станцией «Суджа»

Ночью 21 марта украинские войска специально подорвали газоизмерительную станцию «Суджа» в Курской области, сообщила пресс-служба Минобороны России. Ведомство сочло это намеренной провокацией киевского режима.

Украинцы, отступающие со своих позиций, взорвали станцию примерно в 00:20. Энергообъект находится в нескольких сотнях метров от госграницы в Курской области.

Ранее через «Суджу» за сутки прокачивалось свыше 40 млн кубометров газа в Европу. Украинские войска контролировали газоизмерительную станцию с 7 августа 2024 года до нынешнего момента.

«Таким образом, осуществленный отступающими с территории Курской области подразделениями ВСУ подрыв важного российского энергетического объекта, является намеренной провокацией киевского режима», — заявило министерство обороны России.

Ведомство добавило, что ранее украинские войска уже наносили удары по объектам энергетики России, пытаясь дискредитировать мирные инициативы президента США Дональда Трампа.