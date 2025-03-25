Лавров призвал к новой зерновой сделке

Россия выступает за возобновление черноморской инициативы (зерновой сделки), но в более приемлемой для всех форме, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. В таком случае Москве потребуются четкие гарантии, сообщает ТАСС со ссылкой на интервью министра Первому каналу.

Лавров отметил, что зерновая сделка обсуждалась «в качестве приоритета» во время переговоров РФ — США в Эр-Рияде, прошедших 24 марта.

По его словам, гарантии для России при возобновлении черноморской инициативы могут появиться только после того, как власти США поговорят с президентом Украины Владимиром Зеленским. Американская сторона услышала сигнал России по этому вопросу, указал Лавров.

«Черноморскую инициативу в качестве приоритета обсуждали в Эр-Рияде. Наша позиция простая: на слово мы верить не можем этому человеку», — сказал глава российский дипломатии, имея в виду Зеленского.