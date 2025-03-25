Лавров раскрыл первые детали переговоров РФ и США в Эр-Рияде

Лавров: на переговорах РФ и США в Эр-Рияде обсуждали безопасность в Черном море

Глава МИД РФ Сергей Лавров 25 марта раскрыл первые детали российско-американских переговоров, которые состоялись накануне в Эр-Рияде. По его словам, делегации обсуждали вопросы безопасности в акватории Черного моря, пишет ТАСС .

По словам Лаврова, на переговорах, которые длились более 12 часов, Россия и США обсуждали вопросы безопасного судоходства в Черном море. За время переговоров делегации трижды прерывались, чтобы принять пищу и отдохнуть, но затем снова возвращались к двустороннему диалогу.

Сергей Лавров подчеркнул, что в настоящее время президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп получают от своих представителей подробные доклады о состоявшихся переговорах в Эр-Рияде. Достигнутые результаты двустороннего контакта на данный момент можно считать предварительными, однако касались они тех тем, о которых Путин и Трамп условились в личном телефонном разговоре.

На данный момент речи о проведении трехсторонних переговоров с участием России, США и Украины пока не идет.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что подробные детали состоявшихся переговоров раскрывать не планируют.