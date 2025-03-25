Содержание российско-американских переговоров, прошедших 24 марта в Эр-Рияде, не опубликуют, заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он объяснил это техническим характером прошедших консультаций, сообщает ТАСС .

По словам Пескова, российская и американская делегации уже отчитались властям своих стран о переговорах в саудовской столице. Сейчас их доклады анализируются, после чего «можно будет говорить о каком-то понимании», сказал пресс-секретарь.

«Технические — это переговоры с погружением в детали, поэтому, конечно, содержание этих переговоров публичиться точно не будет. Этого не следует ожидать», — пояснил представитель Кремля.

Дмитрий Песков также ответил, стоит ли ожидать трехсторонней встречи с участием России, Украины и США.