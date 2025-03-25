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Песков: трехсторонняя встреча России, Украины и США пока не планируется

Трехсторонняя встреча между Россией, Украиной и США пока не планируется, заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он также отметил, что планов на переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока нет, сообщает ТАСС .

«Пока в планах разговора на высшем уровне нет», — продолжил Песков, добавив, что при необходимости этот диалог быстро согласуют.

Вместе с тем представитель Кремля отметил, что Россия и США продолжат контактировать, но по этому вопросу пока нет конкретики.

24 марта в Эр-Рияде состоялись российско-американские переговоры. Стороны обсуждали в том числе пути урегулирования кризиса на Украине.