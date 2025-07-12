Мост обрушился во время крестного хода в Вологодской области

4 человека пострадали при обрушении моста во время крестного хода под Вологдой

Пешеходный мост через реку Юг обрушился во время проведения крестного хода в Вологодской области, сообщил губернатор региона Георгий Филимонов.

«Дорогие друзья, ситуация в Никольском муниципальном округе в связи с обрушением пешеходного моста у меня на контроле», — заявил Филимонов в своем telegram-канале.

Он подчеркнул, что в результате ЧП пострадали четыре человека. При это количество пострадавших может увеличиться. В настоящее всем раненым оказывают необходимую медицинскую помощь.

Глава региона добавил, что на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. В данный момент специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее мост вместе с пожарной машиной обрушился в Нижегородской области. Спасатели направлялись на тушение пожара в одном из поселков, но не успели пересечь переправу.