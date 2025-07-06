В Нижегородской области обрушился мост вместе с пожарной машиной

В Нижегородской области произошло обрушение моста, по которому двигалась пожарная машина. Спасатели направлялись на тушение пожара в одном из поселков, но не успели пересечь переправу, как она рухнула, сообщает SHOT .

Предварительно известно, что обрушившийся деревянный мост был единственной дорогой, которая соединяла город Бор и деревню Борисово. Спасатели направлялись на пожар, который случился в соседнем с деревней поселке.

Мост не выдержал нагрузку и рухнул. На опубликованных кадрах видно, что машина спасателей упала в ручей, завалившись на бок. Поднять транспорт с такого положения на колеса без специальной техники не получится.

Пока спасатели думали, как добраться до места пожара, местное население переживало, что лишилось единственной переправы, которая соединяла их деревню с городом.

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