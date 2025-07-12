РАН: на Солнце начался быстрый рост вспышечной активности

В Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН заявили, что с 11 июля на Солнце наблюдается быстрый рост вспышечной активности. Число и площадь активных центров увеличивается, сообщает ТАСС .

В том числе активность растет и на обратной стороне Солнца, которую не видно с Земли. Ее наблюдает космический аппарат Solar Orbiter. По словам ученых, рост активности имеет глобальный характер.

Всего за неполных двое суток на Солнце произошло 17 вспышек. Вспышечная активность выросла примерно в три раза, если сравнивать со средними показателями июля. При этом ситуация не создает прямых угроз для Земли.

«Индивидуальные сообщения будут выдаваться только по событиям большой мощности, а также в тех случаях, когда возможно воздействие на Землю», — уточнили в лаборатории.

Ранее Лаборатория солнечной астрономии института космических исследований РАН рассказала, что с 10 по 13 июля 2025 года на Земле прогнозируются сильные магнитные бури из-за вспышек на Солнце.