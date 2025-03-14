Опубликовано видео с места падения дрона в Балашихе

В Сети появилась видеозапись с места падения беспилотника ВСУ в Балашихе. Вражеский дрон упал в микрорайоне Керамика на Объездном шоссе, сообщает РБК .

На опубликованных кадрах видно, что на месте работают оперативные службы: полиция, скорая, МЧС. «Треугольник», где приземлился дрон, огорожен красно-белой ленточкой.

На видео можно заметить, что жилые многоэтажки совсем недалеко от места падения. К счастью, БПЛА миновал дома, где рано утром спали мирные жители.

Одна из женщин, живущих рядом, рассказала о взрыве беспилотника, прогремевшем в пятницу утром. Местная жительница призналась, что находится в шоковом состоянии.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что никто не пострадал в результате атаки БПЛА по региону.

«Два беспилотника сбиты над Балашихой — обломки одного из них упали на строительную площадку в мкрн Измайлово в районе улицы Демин Луг. Еще один БПЛА уничтожен в районе мкрн Железнодорожный на ул. Свободы», — отметил глава области.