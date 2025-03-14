Обломки беспилотника ВСУ нашли в Балашихе

Их нашли очевидцы на дороге.

Утром в пятницу над подмосковным городом сбивали беспилотники.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что никто не пострадал в результате атаки БПЛА по региону.

«Два беспилотника сбиты над Балашихой — обломки одного из них упали на строительную площадку в мкр. Измайлово в районе улицы Демин Луг. Еще один БПЛА уничтожен в районе мкр. Железнодорожный на ул. Свободы», — отметил глава области.