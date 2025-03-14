Обломки беспилотника ВСУ нашли в Балашихе
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В микрорайоне Керамика на Объездном шоссе Балашихи обнаружили обломки украинского дрона, сообщает Mash.
Их нашли очевидцы на дороге.
Утром в пятницу над подмосковным городом сбивали беспилотники.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что никто не пострадал в результате атаки БПЛА по региону.
«Два беспилотника сбиты над Балашихой — обломки одного из них упали на строительную площадку в мкр. Измайлово в районе улицы Демин Луг. Еще один БПЛА уничтожен в районе мкр. Железнодорожный на ул. Свободы», — отметил глава области.