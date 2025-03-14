Андрей Воробьев: никто не пострадал в результате атаки БПЛА по Подмосковью

Утром в пятницу силы ПВО отразили еще одну атаку беспилотников на Подмосковье. По предварительной информации, никто не пострадал, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале .

Два беспилотника сбиты над Балашихой — обломки одного из них упали на строительную площадку в мкр. Измайлово в районе улицы Демин Луг. Еще один БПЛА уничтожен в районе мкр. Железнодорожный на ул. Свободы. Андрей Воробьев Губернатор Московской области

Губернатор добавил, что третий БПЛА ликвидировали в Южной Битце в Ленинском округе. Обломки дрона упали на строящуюся многоэтажку, там никто не живет.

Воробьев уточнил, что на местах происшествия работают экстренные службы. По предварительным данным, никто не пострадал.