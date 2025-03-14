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Опубликовано фото из поврежденной БПЛА квартиры в московском ЖК «Авангард»

В Сети появились кадры из поврежденной беспилотником квартиры в московском ЖК «Авангард» в Резервном проезде. Судя по всему, удар пришелся на детскую комнату, сообщает Telegram-канал «Новости Москвы».

На фото можно рассмотреть детский диван, маленький столик и игрушки. Видно, что после удара беспилотника оконная рама упала в комнату, вокруг лежат стекла.

Повреждения кровли можно рассмотреть на видеозаписи. Кусок оторван и вот-вот отвалится. Фактически в квартире образовалась дыра. Отмечается, что при ударе БПЛА никто не пострадал.

Ранее система ПВО Минобороны РФ отразила атаку четырех дронов, которые летели на столицу. На месте падения обломков БПЛА сейчас работают специалисты экстренных служб мегаполиса.

Это уже вторая атака на Москву дронами ВСУ за последние дни. 11 марта над областью сбили 91 БПЛА. В результате массированной атаки погибли и пострадали люди.