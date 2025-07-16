Axios: США и ЕС установили конец августа крайним сроком для сделки с Ираном

США, Франция, Германия и Великобритания перенесли на конец августа крайний срок для достижения ядерного соглашения с Ираном, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал Axios.

Отмечается, что в противном случае ранее снятые с исламской республики санкции будут восстановлены.

Как пишет издание, если новое соглашение не будет достигнуто к этому сроку, то 3 европейские страны могут активировать механизм автоматического возобновления всех санкций Совета Безопасности ООН, снятых в рамках сделки с Ираном 2015 года.

В ночь на 22 июня США ударили по трем иранским ядерным объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане. После этого администрация Трампа высказалась об уничтожении ядерной программы Ирана. Однако западные СМИ утверждают, что американские удары только лишь «отбросили» ее на несколько месяцев.