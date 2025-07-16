Над Бердянском отразили атаку украинских беспилотников

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Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов рассказал, что над городом Бердянск Запорожской области отражена атака украинских беспилотников, сообщает РИА Новости .

«Над Бердянском сбито, по предварительным данным, около восьми вражеских беспилотников. Атака противника отражена», — отметил он.

Рогов добавил, что беспилотники, в том числе, летели курсом на юг и юго-восток — в сторону Ростовской области и Краснодарского края, а также Крыма.

Ранее момент прилета украинского беспилотника в жилую многоэтажку на Плехановской улице в Воронеже попал на видео.