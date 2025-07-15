Удар и взрыв: видео прилета дрона ВСУ по жилому дому в центре Воронежа

Момент прилета дрона ВСУ по жилому дому в центре Воронежа попал на видео

Момент прилета украинского беспилотника в жилую многоэтажку на Плехановской улице в Воронеже попал на видео, его публикует Mash .

Кадры сняты, предположительно, видеорегистратором одной из машин. На них видно, как БПЛА самолетного типа резко пикирует вниз и влетает прямо в жилой дом. В разные стороны летят обломки дрона и части фасада, поднимается густой черный дым.

Деталями рухнувшего дрона был поврежден детский сад, расположенный по соседству от дома. Сейчас дошкольное учреждение закрыто.

Ранее были опубликованы кадры из квартиры, разбитой ударом беспилотника. Там выломаны окна, повреждена мебель в детской комнате и на кухне. Люди, находившиеся внутри в момент атаки, были легко ранены. В раковине в ванной есть следы крови.

В результате ночной атаки БПЛА ВСУ на Воронеж были повреждены здания в центре города. Пострадали около 20 человек, двое — в тяжелом состоянии.