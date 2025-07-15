Выломаны окна и раковина в крови: фото из разбитой БПЛА квартиры в Воронеже

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Появились фото из квартиры в Воронеже, поврежденной обломками БПЛА

Жители многоэтажного дома в Воронеже показали, как выглядит их квартира после ночной атаки БПЛА ВСУ. В помещении вылетели стекла, сообщает SHOT .

В квартире повреждена мебель в детской комнате и на кухне. Люди, находившиеся внутри в момент атаки, были легко ранены. В раковине в ванной есть следы крови.

Ранее обломки беспилотника ВСУ упали на здания в центре Воронежа. Повреждены квартиры местных жителей и несколько автомобилей.

По данным губернатора Воронежской области Александра Гусева, количество пострадавших после ночной атаки БПЛА выросло до 16 человек, двое — в тяжелом состоянии.