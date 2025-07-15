Огонь, кровь и обломки БПЛА: видео и фото Воронежа после атаки ВСУ

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Опубликованы видео и фото горящего Воронежа после атаки БПЛА ВСУ

Baza публикует фото и видео последствий атаки БПЛА ВСУ на Воронеж. Автомобили горели, дома получили повреждения, и у них выбило окна.

Из-за падения осколков БПЛА ВСУ были повреждены здания в центре Воронежа. Среди них — бизнес-центр «Галерея Чижова» на Плехановской улице и в Политехническом переулке. Были ранены несколько человек.

На первом опубликованном видео горят несколько автомобилей. Раненый человек лежит на асфальте под деревом. Рядом лужа крови.

На втором видео обломки беспилотника упали на оживленной улице рядом с автомобильной дорогой. Дрон немного повредил городское имущество.

На фото видно, что осколки БПЛА рухнули на пятиэтажный жилой дом. Повреждения получили практически все квартиры.

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что прошлой ночью украинские боевики пытались атаковать Воронеж и три района области беспилотниками. Успешно были уничтожены 12 БПЛА ВСУ.