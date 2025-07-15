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Губернатор Гусев: несколько человек ранены в Воронеже при падении обломков дрона

Прошлой ночью украинские военные пытались нанести удары по Воронежу и трем районами области. Успешно сбили 12 беспилотников ВСУ, но есть раненые, сообщает в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев.

В центре Воронежа уничтожили беспилотник. Из-за падения его осколков легкие ранения получили несколько россиян. Им оказали медпомощь.

У одной женщины было ранено плечо. Ее госпитализировали.

Были повреждены несколько квартир в жилых домах в Воронеже — остекление, балконы и фасады. Еще противник нанес урон частным домам в пригороде и одном из районов области.

Ранее средства ПВО сбили 55 украинских БПЛА над регионами РФ. Они были самолетного типа.