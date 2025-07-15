Средства ПВО сбили 55 украинских БПЛА над регионами РФ

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Средства противовоздушной обороны за последнюю ночь перехватили и ликвидировали 55 БПЛА ВСУ над регионами РФ. Они были самолетного типа, сообщает Минобороны.

32 беспилотника ВСУ сбили над Белгородской областью. 12 БПЛА ликвидировали над Воронежской.

Шесть дронов уничтожили над Черным морем. Три БПЛА сбили над Липецкой областью. По одному беспилотнику ликвидировали над Ростовской и Курской.

Ранее из-за удара беспилотника ВСУ в Беловском районе Курской области были ранены два мирных жителя. В их тела попали осколки.