В результате атаки дрона ВСУ на автомобиль пострадали два жителя Курской области

В результате атаки дрона ВСУ на автомобиль в Беловском районе Курской области пострадали два мирных жителя, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в Telegram-канале .

Он отметил, что у 60-летней женщины множественные слепые осколочные ранения левой кисти, лица, шеи, грудной клетки. Больше всего пострадал 57-летний мужчина — у него открытая черепно-мозговая травма, перелом костей теменной области, проникающие осколочные ранения грудной клетки. Сейчас он находится в крайне тяжелом состоянии.

Киев совершил вторжение в Курскую область 6 августа. Спустя три дня ситуацию в регионе признали чрезвычайной и федерального характера. Затем в регионе ввели режим контртеррористической операции и перебросили резервы Вооруженных сил России.

Ранее в Курской области прошла церемония прощания с пятилетним мальчиком, который закрыл свою маму во время атаки украинских беспилотников на городской пляж.