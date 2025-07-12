Под Курском прощаются с 5-летним мальчиком, закрывшим собой маму при атаке БПЛА

В Курской области в субботу проходит церемония прощания с пятилетним мальчиком, который закрыл свою маму во время атаки украинских беспилотников на городской пляж, сообщает РЕН ТВ .

Отпевание проходит в храме первоверховных апостолов Петра и Павла в населенном пункте Черемушки.

На опубликованных кадрах видно, как перед гробом на коленях стоит отец Толи и плачет над телом сына. Проститься с 5-летним ребенком пришли бойцы СВО.

8 июля ВСУ атаковали пляж на улице Дубровинского в Курске. В результате налета БПЛА 3 человека погибли сразу, шестеро получили ранения. Пятилетний Толя, который пожертвовал собой ради спасения матери и закрыл ее своим телом, был одним из раненых. Позднее мальчик скончался при транспортировке в Москву. У него диагностировали более 30% ожогов тела.