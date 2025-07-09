Хинштейн: скончался 5-летний мальчик, раненый при ударе ВСУ по пляжу в Курске

Пятилетний мальчик, который получил ранение при атаке украинскими беспилотниками на пляж в Курске, скончался во время транспортировки в Москву, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

«Те, кто убивает детей, не имеют права называться людьми. Это не просто варварство: это преступление против самой человеческой сути! Верю, что это зло не останется безнаказанным!» — написал Хинштейн в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что врачи сделали все возможное для спасения ребенка, однако травмы оказались несовместимы с жизнью. У мальчика диагностировали свыше 30% ожогов тела, что крайне много для ребенка.

Глава региона выразил искренние соболезнования семье погибшего, которой будет оказана вся необходимая помощь и поддержка.

Накануне вечером бойцы ВСУ с помощью реактивных беспилотников атаковали пляж на улице Дубровинского в Курске. По данным Хинштейна, при атаке три человека погибли сразу, шестеро были ранены. Среди пострадавших был 5-летний мальчик, которого планировали отправить на лечение в Москву. Во время ударов он закрывал собой мать.