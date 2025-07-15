До 16 человек увеличилось число пострадавших после атаки БПЛА ВСУ в Воронеже

Количество пострадавших после ночной атаки БПЛА ВСУ в Воронеже увеличилось до 16 человек. Двое из них в тяжелом состоянии, сообщает губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале .

15 человек были ранены в Центральном и Коминтерновском районах. Среди пострадавших есть один подросток — у него повреждено бедро.

У большинства из 15 человек осколочные ранения вместе с резаными ранами. Однако есть и те, у кого тяжелое состояние. Например, один мужчина впал в кому, а у второго повреждены легкие.

Суммарно в Воронеже провели госпитализацию 13 пострадавших. Еще один не поехал в больницу, а второй пришел в поликлинику с легкой травмой.

16-я пострадавшая — женщина из сельского района. У нее ранено плечо осколком. Ее тоже увезли в больницу.

Ранее Гусев рассказывал, что украинские солдаты пытались нанести удар по Воронежу и трем районам области беспилотниками. Были сбиты 12 БПЛА ВСУ. Осколки некоторых из них упали на город.