На Луне обнаружили крупнейший современный ударный кратер

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Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) обнаружило образованный в 2024 году кратер диаметром 222 м, сообщает ТАСС .

Кратер был обнаружен с помощью межпланетной станции Lunar Reconnaissance Orbiter.

«Это самый большой современный ударный кратер, обнаруженный в Солнечной системе, и, согласно современным моделям, такое случается раз в 132 года», — говорится в публикации журнала Science Advances.

Ранее NASA опубликовало снимки 18-метрового кратера на Луне, который оставила вторая ступень ракеты Falcon 9 компании SpaceX.

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