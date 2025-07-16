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В Можайске в подвале частного дома нашли тела пожилой пары и их внука

В подмосковном Можайске в подвале частного дома обнаружили тела двух пенсионеров и их 15-летнего внука, сообщается в Telegram-канале ГСУ СК России по Московской области.

В подвале пожилая пара проводила ремонтные работы по гидроизоляции, а внук помогал им.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры по региону, причиной смерти могло быть отравление парами мастики при проведении ремонтных работ в подвальном помещении.

Возбуждено уголовное дело.

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