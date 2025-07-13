«Мы задыхаемся»: масса людей отравилась хлором в Екатеринбурге

сегодня в 21:01

Массовое отравление хлором произошло в термальном комплексе в Екатеринбурге

В термальном комплексе «Баден-Баден» в Екатеринбурге 31 человек отравился хлором, сообщил Минздрав Свердловской области.

Около половины пострадавших госпитализированы в состоянии легкой степени тяжести. У людей диагностированы слезотечение, дезориентация, одышка и тошнота.

Прокуратура и СК организовали проверку по факту инцидента.

По данным SHOT, в областной токсикоцентр доставлено уже 19 человек, из них четырнадцати понадобилась госпитализация. Ещё 12 человек отпустили лечиться домой.